عقيلة صالح يطالب البرلمان العربي بإستنكار الغزو التركي لليبيا

السبت 8 فبراير 2020

طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الاتحاد البرلماني العربي بإستنكار الغزو التركي لليبيا .



وحث البرلمان في كلمته اليوم السبت أمام المؤتمر الطارئ للإتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، البرلمان العربي على مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته ودعم جهود مكافحة الإرهاب في العاصمة الليبية طرابلس، وإعلان رفضه الاعتداء على ليبيا، واستنكار إرسال المرتزقة والإرهابيين لقتل الليبيين.

وقال إن ”الشعب الليبي يطالب الاتحاد العربي برفض الغزو التركي لليبيا“، مشددا على أن ”الشعب الليبي يساند القضية الفلسطينية بالرغم من انشغاله بمواجهة الإرهاب”.

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وأضاف أن ”القضية الفلسطينية تعرضت إلى مخاطر التصفية مع حدوث الانقسام الفلسطيني الفلسطيني من جهة والانقسام العربي العربي الناتج عنه من جهة أخرى، إضافة إلى دخول الحالمين بالسيطرة على أمتنا وهم الأكثر خطورة لاعتبارات؛ أهمها سعيهم لتعميق الانقسام الفلسطيني والدفع باتجاه إفساد علاقات الأخوة بين الشعوب العربية وتشويه القضية الفلسطينية بتحويلها إلى ورقة سياسية واقتصادية، ووضعها في خانة الصراع الطائفي وتناحر الأيديولوجيات التي تتضاد أدواتها مع خيارات الشعب الفلسطيني الثابتة، وهي خدمة مجانية للمحتل تخدم أهدافه وتعزز وجوده“.

وأكد صالح، أن ”الوقت حان لمغادرة حلبة الصراعات في الداخل الفلسطيني وخارجه، والالتفاف حول مشروع وطني وصياغة خطاب فلسطيني موحد، ومن ثم عربي كشروط أساسية لمجابهة التحديات والمخططات والمؤامرات“.

يشار إلى أن أعمال الاجتماع الطارئ الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، انطلقت اليوم السبت في عمان، بمشاركة رؤساء وممثلي عشرين برلمانا عربيا؛ لبحث خطة السلام الأمريكية، وذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب الأردني، رئيس الاتحاد عاطف الطراونة.