شطارة : لا يوجد خيار بديل عن تنفيذ إتفاق الرياض

السبت 8 فبراير 2020

أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، أنه لا يوجد خيار بديل عن تنفيذ إتفاق الرياض .



وقال في تغريدة له بتويتر، "لا يوجد خيار بديل عن تنفيذ إتفاق الرياض الا تنفيذ الاتفاق بكامل نصوصه" .

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واضاف "الكرة في ملعب التحالف الذي يعلم علم اليقين من المعرقل ومن يرفض ومن يتهرب من التنفيذ .. الانتقالي سيظل متمسك بالاتفاق وبتعزيز علاقته بدول التحالف" .. مؤكداً أن وعد الرجال للرجال .

ووقع المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية، في الخامس من نوفمبر الماضي، إتفاق في العاصمة السعودية الرياض لإنهاء الخلافات وتوحيد الصفوف لمواجهة الميليشيات الحوثية الإنقلابية .