المخا .. حريق يلتهم صهاريج للمشتقات النفطية في معسكر للجيش

السبت 8 فبراير 2020

التهمت النيران صهاريج للمشتقات النفطية داخل معسكر للجيش في مدينة المخا غرب تعز، اليوم السبت، حسبما أفادت مصادر محلية، قبل أن يتم السيطرة عليها .



وتصاعدت أعمدة الدخان، فيما غطت سحابة سوداء من الأدخنة الكثيفة سماء المدينة.

Advertisements

وساهمت الرياح القوية في انتقال الحريق من منزل مجاور لحوش معسكر الزرانيق إلى خزانات مليئة بالديزل ومواد نفطية داخل المعسكر..

وهرعت صهاريج المياه للمساهمة في إطفاء الحريق، فيما تم اجلاء عشرات السكان من منازل قريبة من المعسكر خشية إمتداد النيران إلى مخازن الذخيرة.

كما تدخلت جرافة وقامت بالقاء أكوام من الأتربة على الصهاريج التي شبت فيها النيران.