شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة دامية.. صاروخ يقتل 3 عائلات في إدلب السورية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

في مجزرة دامية، لقيت ثلاث عائلات نازحة مصرعها، بصاروخ واحد أطلقه الجيش السوري، على سيارة من نوع “فان”، وفقا لشبكة “سكاي نيوز”.

وأظهرت صورة مروعة ما تبقى من السيارة التي كانت تقل ثلاث عائلات، ثم بدت محاطة ببركة من الدم بعدما قتل الجميع، وأضحت الجثامين ممددة في المكان، حيث كانت الحافلة تقل أبوين اثنين، فضلا عن أمين وأربعة أبناء، وكانوا جميعا في نزوح من جيب يشهد تصعيدا عسكريا، لكن صاروخا واحدا بدد كل آمال النجاة.

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وتمت تغطية كافة الضحايا، على مقربة من السيارة، في انتظار إجراء عملية الدفن، بينما كان أحد الموجودين في المكان يبكي بحرقة وهو يردد “ثلاث عائلات يا شباب”.

ونبه نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة، مارك كاتس، إلى عدم وجود مكان آمن أمام المدنيين الذين يلوذون بالفرار من الحملة العسكرية المشتركة للحكومة السورية والجيش الروسي.

وقال المسؤول الأممي “إننا نرى مئات الآلاف من الأشخاص وهم يتحركون في هذه اللحظات.. إنه وضع فظيع بكل ما تعنيه الكلمة”.