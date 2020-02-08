امانة بغداد تعلن إعادة فتح مجسر الشارقة جنوبي بغداد خلال ساعات

أعلنت امانة بغداد، السبت، عن اعادة فتح مجسر الشارقة خلال الساعات القليلة المقبلة من مساء اليوم السبت.
وذكرت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "دائرة المشاريع احدى ملاكات الامانة باشرت صباح اليوم بقطع المجسر تحديداً الجانب المتوجه من شقق حي السلام باتجاه كراج البياع لغرض الاكساء".
وأضافت أنه "تم إنجاز اعمال الاكساء الخاصة بالمجسر وسيتم اعادة افتتاحه خلال الساعات القليلة المقبلة من مساء اليوم السبت، امام حركة السير والمرور".
وأضافت أنه "تم إنجاز اعمال الاكساء الخاصة بالمجسر وسيتم اعادة افتتاحه خلال الساعات القليلة المقبلة من مساء اليوم السبت، امام حركة السير والمرور".
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