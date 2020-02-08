رئيس كتلة يكشف موقف نواب المحافظات الغربية من تشكيل الحكومة

كشف رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية النائب محمد الخالدي، السبت، عن وجود رغبة واصرار لدى اغلب نواب المحافظات الغربية على منح المساحة الكاملة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لاختيار وزراء كابينته الحكومية بعيداً عن المحاصصة الحزبية والسياسية.

وقال الخالدي في حديث لـ الخليج 365، إن "هنالك رغبة لمسناها لدى اغلب نواب المحافظات الغربية على دعم حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، للعبور الى بر الامان والخروج بحكومة قوية ومستقلة وقادرة على تحقيق تطلعات الجماهير بعيداً عن المصالح الحزبية والسياسية الضيقة التي كانت سبباً فيما وصل اليه البلد من حال"، مشيرا الى ان "الحكومة المقبلة تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة وتحديات اكبر بالتالي فان تلك التحديات تلزم الجميع على دعمها بالشكل الذي يجعلها تنجح في تحقيق تلك الاهداف".



وأضاف أن "المحافظات الغربية عانت الكثير بسبب الارهاب والفساد ودفع ابناءها ثمناً باهضاً، ما جعل ممثليها اليوم، في مجلس النواب حريصين كل الحرص، على توفير كل الظروف الملائمة للنهوض بواقع تلك المحافظات وتعويضهم عن حالة الحرمان ونقص الخدمات والنزوح طيلة الفترة الماضية"، مشدداً على ان "اغلب نواب تلك المحافظات عبروا بشكل واضح عن رغبتهم بدعم حكومة علاوي وفسح المجال الكامل له لاختيار كابينته الحكومية بعيداً عن المحاصصة للنهوض بواقع المحافظات العراقية وانقاذها من وضعها السيئ".

