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تأجيل عودة نيمار الى فريقه

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2020-02-08 | 15:21

تأجيل عودة نيمار الى فريقه

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قرر توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، استبعاد جونيور نجم الفريق من المشاركة في مباراة أولمبيك ليون، غدا الأحد، في مسابقة الدوري.
وقال توخيل في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "نيمار تدرب بشكل طبيعي صباح اليوم، ولكن من المبكر للغاية الدفع به هذا الأسبوع".

وبذلك يغيب نيمار جونيور عن المباراة الثانية على التوالي، حيث تخلف عن مباراة نانت، بسبب إصابته التي تعرض لها أمام مونبيلييه، السبت الماضي.


كما أشار المدير الفني لسان جيرمان إلى غياب الثنائي البرازيلي تياجو سيلفا وماركينيوس.

ولفتت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن توخيل ينوي الاعتماد على الثلاثي البرازيلي في مباراة ديجون، يوم الأربعاء المقبل، في دور الثمانية لكأس فرنسا.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الألماني سيكون أيضا محروما من خدمات ثلاثة لاعبين آخرين مصابين، هم "عبدو ديالو وكولين داجبا وخوان بيرنات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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