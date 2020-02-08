تأجيل عودة نيمار الى فريقه

2020-02-08 | 15:21
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وبذلك يغيب نيمار جونيور عن المباراة الثانية على التوالي، حيث تخلف عن مباراة نانت، بسبب إصابته التي تعرض لها أمام مونبيلييه، السبت الماضي.
كما أشار المدير الفني لسان جيرمان إلى غياب الثنائي البرازيلي تياجو سيلفا وماركينيوس.
ولفتت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن توخيل ينوي الاعتماد على الثلاثي البرازيلي في مباراة ديجون، يوم الأربعاء المقبل، في دور الثمانية لكأس فرنسا.
وأوضحت الصحيفة أن المدرب الألماني سيكون أيضا محروما من خدمات ثلاثة لاعبين آخرين مصابين، هم "عبدو ديالو وكولين داجبا وخوان بيرنات".
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