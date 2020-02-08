جندي يطلق النار ويحتجز 16 رهينة بمركز تسوق في تايلاند

أفادت وكالة الأنباء التايلاندية الرسمية، اليوم السبت، بأن جنديا اطلق نار ويحتجز حاليا 16 شخصا كرهائن في مركز تجاري. وأضافت الوكالة أنه تم تطويق المنطقة المحيطة بمركز التسوق الواقعة في مدينة ناخون راتشاسيما شمال شرقي تايلاند. في وقت سابق، قال متحدث باسم الشرطة في تايلاند، اليوم السبت، إن جنديا تايلانديا دخل فتح نار، في ناخون راتشاسيما شمالي شرق بلاد، مما أسفر عن إصابة ومقتل عدد من الأشخاص.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم الشرطة القول "إن المسلح استخدم مدفع رشاش وأطلق النار على ضحايا أبرياء مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى".

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