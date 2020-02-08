الرئيس المصري: الأوضاع تتفاقم في ليبيا مع استمرار تدفق الأسلحة والتدخلات الخارجية

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إن استمرار نقل السوريين والأسلحة إلى ليبيا سيكون له تداعيات خطيرة على دول الجوار.

وأضاف السيسي في كلمته بجلسة لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، المنعقد حاليا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أنه رغم الجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية، فإن الأوضاع تتصاعد فيها مع تزايد تدفق الأسلحة إليها رغم الجهود المبذولة لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.

وأكد الرئيس المصري أن نقل الإرهابيين من سوريا الى ليبيا سيكون له تداعيات خطيرة على دول جوار ليبيا .

وشدد السيسي على أنه لن يكون هناك استقرار في ليبيا ما لم يكن هناك توزيع عادل لعوائد الثروة في البلاد، ووقف التدخلات الخارجية.

وأوضح أن التهديدات في ليبيا لن تقتصر عليها فقط، مشيدا بدور اللجنة الأفريقية رفعية المستوى المعنية بحل الأزمة الليبية.



وشدد الرئيس المصري في كلمته على ضرورة دعم الجهود المقدمة لدول الساحل الأفريقي لما تعانيه من انتشار للجماعات الإرهابية، مؤكدا موقف بلاده الثابت لدول الساحل والأشقاء الأفارقة.







وطالبت قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي التي انطلقت ،مساء السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا.

Advertisements

قال موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال كلمته في افتتاح القمة: إن" الوضع في ليبيا يتفاقم والحرب مازالت مفتوحة، ونعمل مع الأمم المتحدة لعقد مؤتمر في ليبيا، ونطالب بضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس أن الحرب شردت الكثيرين، والتصعيد أسهم في وصول الجماعات الإرهابية وانتشار الأسلحة.

وأضاف أن ‪‬الوضع في ليبيا ربما يتمدد إلى حدود غينيا، لأن الإرهابيين ليس لهم حدود، ولأبد من إيجاد حل جذري للأزمة التي أصبحت أكثر صعوبة.

وتعقد القمة الأفريقية الـ 33 والتي تأتي تحت شعار "إسكات صوت البندقية لتهيئة الظروف لتنمية أفريقيا" خلال يومي 9 و10 من الشهر الجاري



وتناقش القمة ملفات متعددة، من أبرزها النزاعات المسلحة في أفريقيا، وآفات الهجرة غير الشرعية، كما ستتم مناقشة تفعيل المنطقة التجارية الحرة في أفريقيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية اكتمال استعداداتها لاستضافة القمة الأفريقية الـ33.

وقال جيسلا شاول، مسؤول شؤون المراسم بالخارجية الإثيوبية، إن "رؤساء 31 دولة و4 رؤساء وزراء، ووزراء خارجية من 7 دول، و3 نواب رؤساء، وسيدات أول من 14 دولة، أكدوا مشاركتهم بالقمة".

وأضاف أن "رئيس وزراء كندا والنرويج والرئيس الفلسطيني سيشاركون في أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا".

كما يتوقع أن يشارك في القمة الأفريقية الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم.

وأشار إلى أن "نحو 8700 شخص حتى الآن أكدوا مشاركتهم في القمة الأفريقية"، مشيرا إلى أنهم يتوقعون أن "تجذب القمة نحو 10 آلاف ضيف إلى البلاد".