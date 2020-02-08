قرقاش عن احتفاء الإمارات بجنودها: وسام عرفان ووفاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، السبت، إن الاحتفال الوطني بعودة القوات المسلحة الإماراتية من اليمن تكريم مستحق من وطن الوفاء لأبنائه.
وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: أن "احتفاء الإمارات بصقورها المخلصين وتقديرها تضحياتهم وأدائهم الرجولي وسام عرفان ووفاء من شعب عظيم وقيادة جليلة".
وتابع: "أنتم درعنا ورمحنا وجيش الكرامة والشهامة. نفخر بكم ونسمو.. الصقور المخلصون".
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، قد وجّه في وقت سابق، السبت، تحية اعتزاز لجنود الإمارات لمشاركتهم ضمن التحالف العربي باليمن، مؤكداً أنهم سيبقون سنداً وعوناً للبلد الشقيق.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تحية اعتزاز وفخر.. نوجهها لجنودنا وأبناء وطننا ونحن نحتفي غداً بمشاركتهم في المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربي باليمن".
وأضاف: "كما عهدناهم، عبر تضحياتهم وشجاعتهم يزرعون الخير وينشرون الأمل.. يد تحمي وأخرى تبني، وبإذن الله باقون سنداً وعوناً للشقيق في صيانة أمن منطقتنا واستقرارها".
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