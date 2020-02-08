انت الان تتابع مسؤول في الناتو: الفضاء لم يعد آمنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية .. الفضاء لم يعد آمنا

قال رئيس القيادة الاستراتيجية لشؤون التحول في حلف الناتو، الجنرال، أندريه لاناتا، إنه اكتشف خطرا يهدد دول الحلف في الفضاء.

وأوضح لاناتا في حوار مع صحيفة "Washington Examiner" أن الخطر الذي يهدد قيادته يتمثل في تحركات أقمار صناعية روسية وصينية قرب أقمار صناعية تابعة للولايات المتحدة وحلفائها.

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وأضاف في حواره أن هذه التحركات تشير إلى أن روسيا "تطارد" هذه الأقمار الصناعية.

وقال رئيس القيادة الاستراتيجية للتحول في الناتو إن روسيا أطلقت مؤخرا قمرا صناعيا لمراقبة قمر صناعي أمريكي للتجسس، معتبرا أن الفضاء الخارجي لم يعد آمنا.