مجلس السلم والأمن الافريقي يعلن موقفه من التدخلات الخارجية في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

اعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي في قمته التي أنطلقت اليوم الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا موقفه من التدخلات في ليبيا والتي طالب وقفها .



وقال موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال كلمته في افتتاح القمة: إن" الوضع في ليبيا يتفاقم والحرب مازالت مفتوحة، ونعمل مع الأمم المتحدة لعقد مؤتمر في ليبيا، ونطالب بضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس أن الحرب شردت الكثيرين، والتصعيد أسهم في وصول الجماعات الإرهابية وانتشار الأسلحة.

وأضاف أن ‪‬الوضع في ليبيا ربما يتمدد إلى حدود غينيا، لأن الإرهابيين ليس لهم حدود، ولأبد من إيجاد حل جذري للأزمة التي أصبحت أكثر صعوبة.

وتابع : طالبنا من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا بضرورة مغادرتها، ولكن الأسلحة مازالت تتدفق وتأزم الوضع.

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وأشار إلى أن مساندة السلم في ليبيا يشكل أولوية للسلم في أفريقيا، خاصة أن تفاقم العنف في ليبيا منع اكثر من 400 ألف من الدراسة.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أننا سنعمل مع الاتحاد الأفريقي لمعالجة الأوضاع في ليبيا الذي يشكل إحباطا للاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة مستعدة لمقابلة ممثلي الاتحاد الأفريقي والآخرين بنيويورك بهدف إنهاء الوضع في ليبيا

وشدد على ضرورة أن تكون للقوات الأفريقية مهام واضحة، والأمم المتحدة تساند اتفاق السلم في مالي.

وتستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مدار يومي 9 و10 فبراير/شباط الجاري، القمة الـ33 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، حيث تتصدر أجندتها العديد من الملفات الشائكة، في مقدمتها "السلم والأمن والنزاعات والإرهاب".

وتتصل هذه الملفات بموضوع القمة الرئيسي التي تقام تحت شعار "إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".