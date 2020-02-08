عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

شرع الادعاء العام التركي في ولاية أضنة باستدعاء محام وصف وزير الداخلية سليمان صويلو بـ“الوزير الأصلع“ في أحد منشوراته، باعتبارها إهانة للوزير.



وقال موقع "تركماز" التركي، أنه تم اتهام المحامي ”توغاي باك“ المسجل في نقابة المحامين بـ“إهانة الرئيس“؛ بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وتم إستدعاء المحامي من مكتب المدعي العام في أضنة للإدلاء بأقواله في إطار التحقيق الذي تم فتحه؛ بسبب مسؤوليته عن ثلاثة منشورات قام بمشاركتها على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للموقع ”فإن مشاركة المحامي توغاي باك على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تنتقد شراء الوصي الذي تم تعيينه على بلدية ماردين هدية بقيمة 600 ألف ليرة من تاجر مجوهرات لرئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو“.

وقال توغاي باك في أحد منشوراته: إن ”الاعتراضات على هذه الإجراءات غير الحقوقية التي تعني تجاهل إرادة الشعب، تُقْمَعُ بعنف من قبل رجال الشرطة الذين يعملون بأوامر من الوزير الأصلع ذي السترة المخططة“.