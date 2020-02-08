قرقاش : الإحتفال بعودة قواتنا المسلحة تكريم مستحق من وطن الوفاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، أن الإحتفال بعودة القوات المسلحة الإماراتية تكريم مستحق من وطن الوفاء لأبناءه .
واضاف في سياق تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، "احتفاء الامارات بصقورها المخلصين وتقديرها تضحياتهم وأداءهم الرجولي وسامُ عرفان ووفاءٍ من شعب عظيم وقيادة جليلة" .. مؤكداً بالقول "أنتم درعُنا ورمحُنا وجيش الكرامة والشهامة. نفخر بكم ونسمو" .
وتستعد دولة الإمارات غداً الأحد للإحتفال بقواتها المسلحة العائدة من اليمن بعد المشاركة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية وإنهاء إنقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران .
وفي وقت سابق، وجه نائب ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، تحية إعتزاز وفخر لجنوده المشاركين ضمن التحالف العربي في اليمن .
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