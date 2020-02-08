في لقطة تاريخية.. رئيس مجلس الأمة الكويتي يُلقي بـ «خطة ترامب» في سلة المهملات.. ويعلن: «هذا هو مكانها الحقيقي»

قام رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم السبت، بإلقاء وثائق "خطة ترامب" للسلام في "سلة المهملات"، معلناً أن هذا "هو المكان الطبيعي لها".

وتداولت وسائل إعلامية مقطع فيديو للغانم وهو يحمل وثائق خطة ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو يرميها في سلة المهملات، وذلك خلال اجتماع طارئ للاتحاد البرلماني العربي.

وقبل إقدامه على ذلك، قال الغانم في خطابه: "نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم أقول هذه وثائق ومستندات ما يُسمى بخطة السلام الأمريكية مكانها المناسب والحقيقي هو مزبلة التاريخ".

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وبعد أن ألقى الغانم خطابه، ألقى بالوثائق في سلة المهملات، حتى ضجت القاعة بالتصفيق من قبل رؤساء مجالس نواب الدول العربية ترحيباً بما قام به رئيس مجلس الأمة الكويتية.

وفي الـ 28 من يناير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل خطة للسلام في الشرق الأوسط، في مؤتمر عقده برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقوبلت خطة ترامب برفض فلسطيني قاطع، وهو ما عبر عنه الرئيس محمود عباس، وذلك كونها شملت تسمية القدس عاصمة لا تتجزأ لإسرائيل، وشرق القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

وقال عباس، في كلمته التي ألقاها عقب الإعلان عن الخطة، إن القدس ليست للبيع، مشيراً إلى أن ترامب يحاول إغراء الفلسطينيين بـ40 مليار دولار للتخلي عن "العاصمة الأبدية" لدولتهم.