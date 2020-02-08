في مقابلة مع «ناشيونال إنترست».. ولي عهد إيران يكشف عن خطته لإسقاط النظام الإيراني والخلاص من خامنئي واستعادة العرش

صرح الأمير رضا بهلوي، ولي عهد إيران، بأن "نظام خامنئي ينهار"، وذلك في مقابلة أجراها من مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

وتأتي تصريحات بهلوي في الوقت الذي تشهد فيه إيران احتجاجات بسبب سياة القمع والفساد ورعاية الإرهاب، فضلاً عن تبني النظام الإيراني الحالي سياسة القتل والدمار والتخريب في منظمة الشرق الأوسط.

وأكد بهلوي، في المقابلة الصحفية، أنه لا يسعى ليكون ملكاً لإيران، لكنه اقترح نظاماً متعدد الأحزاب في البلاد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يرغب في المساعدة في التخطيط لانقلاب عسكري يطيح بالمرشد الأعلى علي خامنئي وأتباعه، حيث طالب بعمل «صندوق الإضراب» لمساعدة العمال البسطاء في إيران على تنفيذ خطة إضراب طويلة تسقط حكومة روحاني، وتطيح بالعمائم التي وضعت طهران في عزلة كبيرة عن العالم.

الخطة والعرش

وأكد بهلوي أنه يتحدث باسم من وصفهم بـ "الأغلبية الصامتة" الذين لا يستطيعون أن يعلنوا ذلك صراحة داخل البلاد، داعياً عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى الانشقاق عن النظام لتسهيل حدوث انتقال أكثر سلاسة في السلطة، يرتكز على استراتيجية أساسها العصيان المدني السلمي.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لتنسيق العمل من أجل إسقاط نظام خامنئي الذي يزداد قمعاً على الشعب الإيراني الأعزل، ويصدر الإرهاب إلى العالم، ويواصل جرائم القتل والتدمير بشكل يومي.

وأكد بهلوي رفضه المطالبة باستعادة عرش البلاد، موضحاً أنه يود أن يكون في هذا الجانب "ليواجه السلطات ويدافع عن حقوق الشعب "حتى نتمكن من إقامة ديمقراطية حقيقية نكون فيها مسئولين أمام الناس، بدلاً من أن أكون في موقف القائمين على الحكم أو السلطة، أنا لا أرى أن هذا هو دوري".

وعن أهمية صوته طالما أنه لم يطالب باستعادة عرضه، قال بهلوي: "عليك أن تسأل شعب إيران في هذا الأمر".

وعلّقت المجلة بالقول إن بهلوي لم يكشف بالضبط ما كان يشير إليه من خلال هذا التصريح.

إضراب

ووصف بهلوي إيران بأنها "على شفا الانهيار"، كاشفاً عن خطته التي اعتبرها الطريقة الوحيدة لإدارة الانفجار الداخلي المقبل بأدنى قدر من الخسائر، مشيراً إلى أن المناخ السائد في البلاد حالياً يذكره بالأشهر الثلاثة الأخيرة عام 1978 قبل الإطاحة بوالده شاه إيران.

وقال بهلوي: "لطالما سعيت إلى تكثيف حواراتي باستمرار مع أشخاص داخل إيران، وهؤلاء الأشخاص يمكن أن يمثلوا قوى التغيير، نظراً لتمتعهم بالمهارات الإدارية اللازمة"، موضحا أن هؤلاء الأشخاص "مضطرون في ظل هذه الظروف إلى العمل سراً؛ لأنه لا يمكن الكشف عن شخصياتهم قبل الأوان، ومن ثم يمكن أن يكونوا بمثابة مكونات أساسية لسد هذه الفجوة".

ودعا بهلوي المجتمع الدولي إلى تمويل ما يسمى بـ "صندوق الإضراب"؛ ليتيح للعمال الإيرانيين تعطيل البلاد، مناشداً إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة حملتها المتمثلة في فرض أقصى ضغوط اقتصادية لتحقيق هدف صريح وهو القضاء على إيران.

وأشار بهلوي إلى أن ظهور الشعارات المطالبة بإسقاط النظام يؤكد أن جوانب الخوف قد تبددت.

العقوبات الأمريكية

ولفتت المجلة إلى تصريحات بهلوي أمام معهد هدسون، حيث أعلن تأييده لحملة العقوبات التي قام بها ترامب ضد إيران، والتي تسعى لعزل النظام.

وأشار بهلوي إلى أن المفاوضات السابقة فشلت، مضيفاً: "حان الوقت لندرك أن هذا ليس نظاماً طبيعياً، وأن هذا النظام لن يغير من سلوكه".

وأضاف أن الشعب الإيراني يدرك أنه لا يمكن إصلاح هذا النظام الذي يجب الإطاحة به، لافتاً إلى أن الإيرانيين يتوقعون من العالم أن يظهر أكثر من مجرد دعم معنوي، ويتوقعون أيضا ألا تتم خيانتهم باسم الدبلوماسية والتفاوض.

وأكد بهلوي أن الإيرانيين "يشمون رائحة هذه الفرصة للمرة الأولى منذ 40 عاماً".

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أحداث أخيرة

وكانت الحكومة الإيرانية قد اعترفت أنها أسقطت، عن طريق الخطأ، طائرة الركاب الأوكرانية، قتل علة إثرها 176 شخصاً كانوا على متنها، وسط حالة من الفوضى، بعد تكتم على تفاصيل الحادث لمدة ثلاثة أيام.

وتسببت تلك الحادثة في تحويل الاحتجاجات التي اندلعت في الحرم الجامعي إلى احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة، ولم يعلن عن مقتل أي شخص نتيجة للإجراءات القمعية التي مارستها الحكومة لفرض النظام، على عكس ما جرى في شهر نوفمبر، عندما قتلت قوات الأمن مئات الأشخاص ردا على احتجاجات واسعة النطاق من الطبقة العاملة.

سلالة بهلوي

وقالت المجلة إن سلالة بهلوي بدأت مسيرتها في إيران عام 1921 عندما أطاح ضابط قوزاق فارسي يدعى رضا خان بأسرة قاجار الأكبر في تغيير عسكري، واتخذ لنفسه لقب الشاه رضا بهلوي، تيمناً بإمبراطورية فارسية سادت في العصور الوسطى، وحكم حتى عام 1941 عندما طردت قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية المستشارين النازيين من إيران وأجبرت الشاه الموالي لألمانيا على التنازل عن العرش.

وتولى ابنه محمد رضا العرش، واتخذ لنفسه لقب نور الآريين، وفر البهلوي الأصغر سناً من البلاد لفترة قصيرة بعد أن خسر صراعاً على السلطة مع رئيس الوزراء الوطني محمد مصدق في عام 1953.

وخلال فترة وجيزة، أعيد تنصيبه على العرش عبر تغيير عسكري ساندته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وعندما علم محمد رضا بنجاح عودته.

ويقول بهلوي في تصريحاته للمجلة الأمريكية: "أترك الحكم للمؤرخين تحديد ما كان عليه الأمر، ولكن عادة ما يكون الانقلاب من أسفل هرم السلطة إلى أعلاه، وليس من قمة الهرم لأسفله".

وأصر ولي العهد على أنه لا توجد آلية محددة تقول إن أمر والده للجيش بإسقاط مصدق كان أمرا غير دستوري.

وفي عام 1975، حظرت أسرة بهلوي الحاكمة الأحزاب السياسية، وذكر رئيس منظمة العفو الدولية إيفان موريس، في خطاب له عن التعذيب في العام التالي، أن إيران لديها أسوأ سجل للقمع السياسي في العالم، لكن أسرة بهلوي سقطت في نهاية عام 1979 عندما أطاح الثوار المعادون للولايات المتحدة بالشاه محمد رضا، ونصبوا مكانه النظام الحاكم الحالي.

وتوفي الشاه محمد رضا بهلوي جراء إصابته بمرض السرطان في أحد مستشفيات مصر في عام 1980، إلا أنه نجله الأكبر في المنفى، رضا الثاني، لا يزال نشطاً سياسياً، حيث يطلقون عليه ولي العهد ووريث الحكم في إيران.

وقال بهلوي في تصريحاته بمعهد هدسون إن غالبية الناس الذين كانوا ضد نظام والده قالوا: "دعوا الشاه يذهب، ثم سنرى ما سوف يحدث".

وأضاف ولي العهد: "حسنا، يمكنكم أن تتوقعوا ما هو الوضع الآن؟ لا نريد أن نقع مرة أخرى في فخ العجز عن التنبؤ بالأحداث".

من هو ولي عهد إيران؟

الأمير رضا بهلوي يحمل لقب ولي العهد.

يعد الابن الأكبر لشاه إيران محمد رضا بهلوي.

والدته هي فرح ديبا الزوجة الثالثة للشاه.

ولد في مدينة طهران في 31 أكتوبر 1960.

كان في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء اندلاع الثورة الخمينية عام 1979.

انتقل إلى العيش مع باقي أسرته في الولايات المتحدة الأمريكية.