مراسم استقبال تاريخية للرئيس السيسي في إثيوبيا

كتب: ضياء السقا

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي لتسليم رئاسة الاتحاد إلى دولة جنوب إفريقيا.

وأجريت مراسم رسمية، فور وصول الرئيس السيسي، للعاصمة الإثيوبية.

واستقبلت رئيسة إثيوبيا "ساهلى ورق زودي"، الرئيس السيسي لدى وصوله مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى القمة الإفريقية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الحمهورية، السفير بسام راضي، في بيان له اليوم، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي والتي ستعقد يومي 9 و 10 فبراير الجاري، حيث من المقرر أن تشهد القمة تسليم الرئيس رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى دولة جنوب إفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب إفريقي".

وأشار راضي في بيانه إلى أن نشاط الرئيس السيسي يتضمن المشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا، وكذا اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلا عن قمة منتدي رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، كما سيعقد السيسي لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.

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