منفذ هجوم تايلاند استهدف مركزا تجاريا بقاذفة قنابل قبل أن يدخل إليه

ذكر "التلفزيون ال​تايلاند​ي" أن "العسكري الذي نفذ هجوما دمويا في مدينة ناخون راتشاسيما شمال شرق البلاد وقتل 17 شخصا، استهدف مركزا تجاريا بقاذفة قنابل قبل أن يدخل إليه، والتقط صورة له على خلفية الانفجار"، موضحا أنه "الرقيب جاكرابانت توما، وسرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين، وفر بواسطة سيارة عسكرية من نوع "Humvee"، ليدخل لاحقا إلى مركز "Terminal 21" التجاري حيث بدأ ​إطلاق النار​ المكثف على الحاضرين".

ونشر منفذ الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات توثق لحظات الهجوم. لافتا الى أنه "سيفضل الموت على الاستسلام أو القبض عليه".