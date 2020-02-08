إياد علاوي يطالب بتشكيل محكمة خاصة بقتلة المتظاهرين في العراق

طالب رئيس الوزراء العراقي الأسبق ​إياد علاوي​، في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بـ"محاكمة علنية للقتلة ومرتكبي الجرائم بحق ​المتظاهرين​ السلميين"، لافتا الى أن "هذا سيكون من خلال تشكيل محكمة خاصة تصدر بمرسوم جمهوري، ترتبط برئاسة الجمهورية يرأسها بعض القضاة النزيهين المتقاعدين، من داخل أو خارج العراق".

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