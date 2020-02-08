منظمة الصحة العالمية: إجلاء 24 مريضا يمنيا من صنعاء باتجاه عمّان

أعلنت متحدّثة باسم "​منظمة الصحة العالمية​" لوكالة "فرانس برس"، "إقلاع طائرة ثانية من مطار ​صنعاء​ (الّذي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله"- ​الحوثيون​)، وعلى متنها 24 يمنيًّا يعانون من أوضاع صحية حرجة، باتجاه العاصمة الأردنية عمّان".

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