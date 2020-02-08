خامنئي يدعو لإبعاد اقتصاد إيران عن الاعتماد على النفط

أكد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في ​إيران​، ​علي خامنئي​، "أننا سنملك من القوة ما يمكّننا من وضع نهاية لمكائد أعدائنا. فمكائدهم ضد الأمة الإيرانية مآلها الفشل"، لافتا الى أن "العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران جريمة حرب بكل ما للكلمة من معنى، وهي عمل إجرامي، لكن بمقدورنا تحويله إلى فرصة، عن طريق إبعاد اقتصاد إيران عن الاعتماد على صادرات النفط".

وأشار خامنئي الى أن "الأميركيين يفرضون العقوبات، لكنهم يتركون منافذ خلفية، لأنه إذا انقطع استيراد النفط بالكامل فستتجه إيران نحو اقتصاد من دون الاعتماد على النفط، وهناك تقارير أميركية توصي بعدم السماح لإيران باختبار الاقتصاد من دون النفط، ولكن إذا عمل المسؤولون الإيرانيون بوعي يمكنهم تخليص اقتصاد البلاد من الاعتماد على النفط".

وشدد على أن "إيران لا تسعى لتهديد أي دولة أو شعب، لكنها تعمل للحفاظ على أمنها و درء التهديدات"، داعيا "الإيرانيين إلى التحلي بالقوة على جميع الصعد، بما في ذلك الجانب العسكري، كي لا تندلع الحرب".