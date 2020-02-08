الجيش التركي أرسل قافلة تعزيزات ضمت 300 مركبة وعناصر من القوات الخاصة إلى الحدود مع سوريا

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "​الجيش التركي​ أرسل دفعة تعزيزات ضخمة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع ​سوريا​".

وأوضحت أنّ "القافلة الّتي شملت تعزيزات مرسلة من وحدات مختلفة، إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي جنوبي البلاد، ضمّت أكثر من 300 مركبة عسكريّة. وتوجّهت القافلة نحو الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا، وسط تدابير أمنيّة"، لافتةً إلى أنّ "عناصر من القوات الخاصة (الكوماندوز) كانت مُرسلة إلى ريحانلي سابقًا، انتقلت مع القافلة إلى الوحدات الحدودية، بعد إتمام تحضيراتها".

مع الإشارة إلى أنّ يوم أمس، أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا، تتألّف من 200 آلية بينها مدرعات وآليات على متنها قوات "كوماندوز"، وصلت مدينة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي البلاد.