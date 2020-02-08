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السلطات السعودية تستأنف إنتاج النفط في المنطقة الحدودية مع الكويت

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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كويتي في قطاع ​النفط​ أنه "سيبدأ إنتاج نحو 10 آلاف برميل من حقل "الخفجي" في 25 شباط، وهي كمية كافية لاختبار كل المنشآت وكفاءتها التشغيلية، والحقل سيضخ نحو 60 ألف برميل يوميا بحلول شهر آب".

وأشار المسؤول ​الكويت​ي الى أنه "سيبدأ الإنتاج من حقل الوفرة بواقع 10 آلاف برميل يوميا في أواخر آذار، ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج إلى 80 ألف برميل يوميا من الحقل، بعد ستة أشهر من بدء الإنتاج التجريبي، مع توقعات بأن يصل الإنتاج من حقل الخفجي إلى 175 ألف برميل يوميا، ومن حقل الوفرة إلى 145 ألفا بعد مرور سنة من بدء الإنتاج التجريبي".

وتعتزم السطات ​​ استئناف استخراج النفط من حقل "الخفجي" في المنطقة المقسومة الحدودية مع الكويت، الاثنين المقبل. وقد توقف إنتاج النفط من هذه المنطقة لمدة 5 سنوات بسبب خلافات مع الكويت.

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