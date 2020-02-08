مادورو: روسيا تلعب دورا مهما في بناء عالم جديد قائم على الاحترام والسلام

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه "أرسلت مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسالة صداقة دافئة، وتضامن مع شعب روسيا الشجاع، وأخي الرئيس فلاديمير بوتين، أؤكد فيها أهمية الدور المهم الذي تلعبه روسيا في بناء عالم جديد قائم على الاحترام و​السلام​".

وكان الرئيس الفنزويلي قد استقبل، في كراكاس، وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، مشددا على "تضامن موسكو مع فنزويلا ورئيسها، في مواجهة الضغوط الأميركية والعقوبات غير الشرعي".

وأكد لافروف أن "روسيا تنتظر زيارة الرئيس الفنزويلي إلى موسكو للمشاركة في إحياء الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في 9 أيار المقبل".

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول زيارة لوزير الخارجية الروسي إلى كراكاس منذ عام 2011، حين كان هوغو تشافيز الراحل رئيسا لفنزويلا.