الدفاع التركية: سنرد بأشد الطرق بحال وقوع أي هجوم جديد ضد لقواتنا في إدلب

أكّدت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "​القوات التركية​ الّتي تواصل مهامها في نقاط المراقبة، قادرة على حماية نفسها، من خلال الأسلحة والعتاد والقدرات الحربيّة الّتي تمتلكها".

ولفتت في بيان، إلى أنّه "سيتمّ الرد مجدّدًا بأشدّ الطرق في إطار حقّ الدفاع المشروع عن النفس، في حال وقوع أي هجوم جديد ضدّ قواتنا في إدلب السورية".

يُذكر أنّ يوم الإثنين، قُتل 7 جنود أتراك ومدني، جراء قصف مدفعي مكثف للنظام السوري في ​محافظة إدلب​. وأوضحت الوزارة في بيان، أنّ "القوات التركية ردّت فورًا على مصادر النيران"، مشيرةً إلى أنّ "القوات التركية موجودة بالمنطقة لمنع نشوب ​اشتباكات​ في إدلب، وأنّ ​النظام السوري​ أطلق النار ضدّها رغم أنّ مواقعها كانت منسقة مسبقًا".