الرئيس التونسي يعد مشروع قرار لمجلس الأمن حول "صفقة القرن"

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أن "الرئيس التونسي، ​قيس سعيد​ تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفلسطيني ​محمود عباس​، الذي جدد إكباره و تقديره للموقف التونسي الداعم للحق الفلسطيني الثابت، وتم التطرق خلال هذه المحادثة لمشروع القرار الذي ستقدمه تونس إلى مجلس الأمن".

وأكدت الرئاسة، في بيان، أنه "تم الاتفاق على التشاور مع الدول العربية، وكل الدول الداعمة لحق الشعب الفلسطيني قبل تقديم مشروع القرار بصفة رسمية إلى مجلس الأمن".

وتعمل تونس، العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن حاليا، على إعداد مشروع قرار يندد بـ"​صفقة القرن​" من أجل التصويت عليه خلال الزيارة المرتقبة لعباس إلى مجلس الأمن، الثلاثاء المقبل، للحديث عن الموقف الفلسطيني من "صفقة القرن".