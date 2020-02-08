رئيس مجلس الأمة الكويتي يرمي "صفقة القرن" بالقمامة

في إشارة رمزية إلى رفض "​صفقة القرن​"، رمى رئيس ​مجلس الأمة الكويتي​ ​مرزوق الغانم​ وثائق "صفقة القرن" في سلة المهملات، أمام اجتماع ​الاتحاد البرلماني العربي​ الطارئ وسط تصفيق الحضور، لافتا الى أن "الفلسطيني الذي تراهنون على يأسه وضعفه ما زال في رباط ونضال، والعربي الذي تراهنون على خذلانه ولا مبالاته هو كائن مسكون بالرفض ومغمور بالغضب، والمسلمون عاطفة جارفة ووجدان لا يموت والأحرار في كل العالم لا يرضون بالحيف".

و أشار مرزوق، وهو حاملا نص "صفقة القرن" في يده، الى أن "المكان المناسب والحقيقي لها هو سلة المهملات ومزبلة التاريخ".

وعلى هامش المؤتمر، بحث الغانم مع رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، سبل تكثيف الجهود واتخاذ خطوات عملية بشأن الكثير من الملفات والقضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.