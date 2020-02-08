"رويترز": الخارجية الإيرانية مستعدة للتوسط بين سوريا وتركيا

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن "​الخارجية الإيرانية​، أعلنت عن استعداد الجمهورية الإسلامية للتوسط بين ​سوريا​ و​تركيا​، لتسوية الخلافات بين الجانبين، وسط توتر عسكري متصاعد في منطقة إدلب السورية".

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