وصلت مسيرة الّتي تحمل عنوان "لا ثقة" والّتي انطلقت من أمام ​وزارة الداخلية والبلديات​، إلى محيط ​مجلس النواب​ في ​وسط بيروت​. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر وصول مسيرة "لا ثقة" التي انطلقت من وزارة الداخلية إلى محيط مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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