رولا الطبش: سنكون ضمن المعارضة الشرسة والبناءة

أشارت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​ إلى أن "هناك هجوما عنيفا على رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ والحريرية السياسية"، لافتة إلى أننا "سنكون ضمن المعارضة الشرسة والبناءة لأن هناك بعض الأمور لن نسكت عليها بعد الآن"، موضحة أن "معارضتنا البناءة ستصب في مصلحة البلد ولن تكون عبثية أو غوغائية".

وخلال استقبالها وفدا من دائرة الطريق الجديدة في منسقية بيروت في تيار "المستقبل"، ذكرت بأن "الحريري حاول معالجة الأزمة بتقديمه الورقة الاقتصادية ومخاطبة الشارع المنتفض، ووافق عليها الكل، إلا أن الشارع رفضها، لذلك قدم استقالته واستمع إلى مطالب الناس".

وعن خطاب الحريري في الذكرى الـ 15 لاغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفاقه، رأت أن "الخطاب سيكون مفصليا مبنيا على مقاربات نقدية، سياسية وتنظيمية، وسيرسم خريطة طريق للمرحلة المقبلة وسيضع النقاط على الحروف".

وردا على سؤال، شددت على أنها "ستحجب الثقة عن ​حكومة حسان دياب​ لأسباب عدة، أهمها أن ​البيان الوزاري​ لا يلبي طموحات الشعب الذي انتفض في 17 تشرين الأول، ولا يتناسب مع الاستحقاقات المقبلة ولا سيما الاقتصادية منها".

وأكدت "استمرار التواصل مع كل أهالي بيروت وفاعلياتها"، مشيرة إلى أن أبواب مكتبها ستبقى مفتوحة لاستقبالهم للتشاور والتنسيق والتعاون.