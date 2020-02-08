شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، على أنّ "تشكيل الحكومة يشوبه الكثير من الالتباسات"، لافتًا إلى أنّ "الحكومة تبنّت موازنة الحكومة السابقة الّتي لم تعد تحاكي الواقع الاقتصادي المأزوم، والبيان الوزاري لا يقارب أية مشكلة وطرق الحل".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "تباشير تصرّفات الوزراء تدلّ على ارتباط عضوي مع من سمّاهم، الثقة مع الدول المانحة مفقودة وثقة الثوار مفقودة. لا ثقة".
كانت هذه تفاصيل خبر واكيم أكد أن لا ثقة: تشكيل الحكومة يشوبه التباسات والموزانة لا تحاكي الواقع المأزوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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