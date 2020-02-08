واكيم أكد أن لا ثقة: تشكيل الحكومة يشوبه التباسات والموزانة لا تحاكي الواقع المأزوم

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، على أنّ "​تشكيل الحكومة​ يشوبه الكثير من الالتباسات"، لافتًا إلى أنّ "الحكومة تبنّت ​موازنة​ الحكومة السابقة الّتي لم تعد تحاكي الواقع الاقتصادي المأزوم، و​البيان الوزاري​ لا يقارب أية مشكلة وطرق الحل".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "تباشير تصرّفات الوزراء تدلّ على ارتباط عضوي مع من سمّاهم، الثقة مع ​الدول المانحة​ مفقودة وثقة الثوار مفقودة. لا ثقة".