أشار المحامي ​أنطوان نصرالله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن الساسة في ​لبنان​ ينتظرون جثث بعضهم البعض عند ضفة النهر، لافتاً إلى أنه "بالانتظار يختلفون فيما بينهم على تقاسم جبنة متعفنة"، قائلاً: "مع الاسف اليوم الجثة الوحيدة التي ستطفو هي جثة وطن نعرفه".

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كانت هذه تفاصيل خبر أنطوان نصرالله: مع الأسف الجثة الوحيدة التي ستطفو هي جثة وطن نعرفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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