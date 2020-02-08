إنطلاق مسيرتين تحت عنوان "لا ثقة" من أمام وزارة الداخلية والشيفروليه باتجاه مجلس النواب

إنطلقت مسيرة تحت عنوان "لا ثقة" من أمام ​وزارة الداخلية والبلديات​، باتجاه "​مصرف لبنان​" في الحمرا و​مجلس النواب​ في ​وسط بيروت​، رفضًا ل​حكومة حسان دياب​.

بالتوازي، انطلقت مسيرة "لا ثقة" من الشيفروليه باتجاه قصر العدل، من ثمّ "جمعية المصارف" لتصل بعدها إلى محيط مجلس النواب.

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