إنطلاق مسيرتين تحت عنوان "لا ثقة" من أمام وزارة الداخلية والشيفروليه باتجاه مجلس النواب

إنطلقت مسيرة تحت عنوان "لا ثقة" من أمام وزارة الداخلية والبلديات، باتجاه "مصرف لبنان" في الحمرا ومجلس النواب في وسط بيروت، رفضًا لحكومة حسان دياب.
بالتوازي، انطلقت مسيرة "لا ثقة" من الشيفروليه باتجاه قصر العدل، من ثمّ "جمعية المصارف" لتصل بعدها إلى محيط مجلس النواب.
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