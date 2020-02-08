بري: حق العودة يأتي من حيث أهميته في المرتبة الثانية بعد القدس

عقد ​الاتحاد البرلماني العربي​ جلسة مناقشة البيان الختامي، حيث أدخلت عليه تعديلات، اقترح معظمها رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، وركزت على "​القدس​ عاصمة أبدية لفلسطين"، مع التشديد على "ضرورة التمسك النهائي والثابت ب​حق العودة​ للفلسطينيين"، حيث شدد بري على أن "حق العودة يأتي من حيث أهميته في المرتبة الثانية بعد القدس"، مؤكدا أيضا "ضرورة استخدام كلمة الاحتلال بدلا من دولة ​إسرائيل​".



ومن المقرر أن يعقد الاتحاد البرلماني جلسة له في مقر ​جامعة الدول العربية​ في القاهرة في السادس والسابع من آذار المقبل، حيث ستنتقل رئاسة الاتحاد من الأردن إلى الإمارات العربية المتحدة.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى بري كلا من رئيس مجلس الأعيان الأردني سمير الرفاعي ورئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز وعددا من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة.