فرنجية: نعطي الحكومة الثقة انطلاقاً ممّا تمثله بالسياسة وليس بناء على خطة الكهرباء المقترحة

أعلن رئيس تيار "المردة" النائب السابق ​سليمان فرنجية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أننا "نعطي ​الحكومة​ الثقة انطلاقاً ممّا تمثله بال​سياسة​ وليس بناء على ​خطة الكهرباء​ المقترحة". إضغط للمزيد

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