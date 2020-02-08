انقطاع إرسال خطوط TOUCH في بشري وسقوط عمود توتر على طريق بشري الارز

ذكرت معلومات صحافية أن إرسال خطوط ​شركة touch​ في بشري انقطع بسبب العاصفة، والتي أدت ايضا إلى سقوط عمود توتر على طريق بشري الارز ما سبب بقطع الطريق جزئيا عند مطعم الاطلال.

وتعمل فرق الصيانة في كهرباء قاديشا وبلدية بشري على إزالة العمود من الطريق وإصلاح الاعطال.