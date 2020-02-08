الدفاع المدني: الثلوج تقطع الطرق الجبلية في القبيات

أفاد مركز الدفاع المدني في القبيات، بأن مختلف الطرق الجبلية على ارتفاع 900 متر مقطوعة بالثلوج، وأن مراكز الدفاع المدني في هذه المنطقة في جاهزية للتدخل وتلبية أي نداء.
أما الطرق المقطوعة فهي طريق القبيات -الشنبوق - المخزن - بيت جعفر وطريق القبيات - الشنبوق - القموعة. وفي منطقة جبل اكروم طريق كفرتون -الجوزات وصولا الى بيت جعفر.
وحذر الدفاع المدني المواطنين من عبور هذه الطرق ليلا وفي الصباح بفعل تكون الجليد، مع استمرار العاصفة وتدني درجات الحرارة التي من المتوقع أن تنخفض أكثر خلال الساعات المقبلة.
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