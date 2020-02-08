أكد السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه على متانة العلاقات اللبنانية – الفرنسية، آملاً في أن يتمكن لبنان من تخطي الأزمات التي يمر بها، لافتاً إلى أن فرنسا التي دعمت لبنان في السابق ستدعمه وستدعم حكومته اليوم أيضاً.
وخلال مأدبة عشاء أقامها على شربه رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي في بيت البحر، شدد على أنه من الضروري أن تتمتع هذه الحكومة بالمصداقية والشفافية وأن تكون على تواصل مع جميع الأفرقاء، وكذلك مع الشعب والخارج كي تتمكن من إعادة الثقة بلبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر فوشيه: سندعم حكومة لبنان لكن من الضروري أن تتمتع بالمصداقية والشفافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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