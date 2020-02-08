فوشيه: سندعم حكومة لبنان لكن من الضروري أن تتمتع بالمصداقية والشفافية

أكد السفير الفرنسي في لبنان ​برونو فوشيه​ على متانة العلاقات اللبنانية – الفرنسية، آملاً في أن يتمكن لبنان من تخطي الأزمات التي يمر بها، لافتاً إلى أن ​فرنسا​ التي دعمت لبنان في السابق ستدعمه وستدعم حكومته اليوم أيضاً.

وخلال مأدبة عشاء أقامها على شربه رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب ​فؤاد مخزومي​ في بيت البحر، شدد على أنه من الضروري أن تتمتع هذه ​الحكومة​ بالمصداقية والشفافية وأن تكون على تواصل مع جميع الأفرقاء، وكذلك مع الشعب والخارج كي تتمكن من إعادة الثقة بلبنان.