قتلى نتيجة إطلاق جندي النار عشوائيا في العاصمة التايلاندية

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Reuters سرق الجندي عربة من معسكره قتل جندي تايلاندي عددا من الأشخاص في مدينة "كورات" وضواحيها شمال شرقي العاصمة بانكوك، حسب الشرطة التايلاندية. وأفادت مصادر الشرطة بـأن الجندي سرق عربة من معسكره قبل أن يبدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي في المدينة المعروفة أيضا باسم "ناخون راتشاسيما". ولا يزال الجندي طليقا.

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