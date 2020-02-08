وفاة أميركي في ووهان نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد

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بكين: أعلنت سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الصينية وفاة أميركي في مدينة ووهان نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ناطق باسم السفارة لوكالة فرانس برس "يمكننا تأكيد وفاة مواطن أميركي يبلغ من العمر 60 عاما ويحمل فيروس كورونا المستجد في مستشفى في ووهان في الصين في السادس من فبراير". أضاف "نقدم تعازينا الحارة الى العائلة"، موضحا أنه لن تكشف أي تفاصيل إضافية لحماية الحياة الخاصة لأقربائه. وهو أول أجنبي يودي المرض بحياته في مدينة ووهان.

في طوكيو أعلنت وزارة الخارجية اليابانية وفاة ياباني يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان.

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وقالت الوزارة في بيان أن الرجل في الستين من العمر، أدخل المستشفى بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد، وقام المستشفى بإبلاغ السفارة اليابانية في الصين بوفاته.

ذكرت السلطات الصينية أن الرجل أصيب على الأرجح بفيروس كورونا الحاد، لكن "من الصعب تأكيد ذلك بشكل نهائي". وأوضحت أن سبب الوفاة هو التهاب رئوي فيروسي. وفي حال تأكدت إصابته بالفيروس، يكون هذا الرجل أول ياباني يودي كورونا المستجد بحياته.

وكانت وزارة الخارجية الصينية ذكرت الخميس أن 19 أجنبيا أصيبوا بالمرض في الصين، شفي اثنان منهم. لكنها رفضت كشف جنسياتهم.

