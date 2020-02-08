شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل الرئيس السيسى لدول الاتحاد الأفريقي بمنتدى الآلية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من الرسائل لدول الاتحاد الأفريقي خلال كلمته بقمة منتدى الآلية الأفريقية، مؤكدا دعم مصر لها بما يحقق الرخاء والتنمية الشاملة، كما جدد الرئيس شكره وتقديره للرئيس إدريس ديبى رئيس جمهورية تشاد الشقيقة على جهده الدؤوب لقيادة الآلية ولضمان أداء مهامها بكفاءة على مدار العامين الماضيين.

ونرصد أبرز ما جاء بكلمته :

- الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء تأسست على إرادة أفريقية خالصة ولا تخضع لتدخلات من داخل أو خارج القارة.

- تتعامل الآلية بكل جدية مع التحديات التى تواجه دولنا لتفسح المجال أمام قدرات أبناءها لتشييد مستقبل أفضل لأنفسهم يستند فى الأساس على قدراتهم الذاتية

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-لازالنا نحتاج لتضافر الجهود من أجل تحقيق المصلحة الأفريقية المشتركة، وترسيخ ثقافة التعاون بين دول الجنوب

- الدعوة لكافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقى للانضمام للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء والمساهمة فيها بفاعلية لتعميقها وإثرائها

- العمل على الإسراع لتنفيذ الأجندة التنموية 2063 ..وأهداف التنمية المستدامة 2030

- تأكيد دعم مصر الكامل لعمل الآلية وسكرتاريتها لتمكينها من إتمام دورها .