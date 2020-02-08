شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طلبات إحاطة بلجنة تعليم البرلمان.. أبرزها الدروس الخصوصية بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، 4 اجتماعات، بعد غد الإثنين، لمناقشة 6 طلبات إحاطة، الأول مُقدم من النائبة الدكتورة منى عبد العاطى، بشأن انتشار المراكز الخاصة بالدروس الخصوصية بالجامعات واتجاه الطلاب إلى هذه المراكز والتى يحاضر فى كثير منها عضاء هيئة التدريس أو من الهيئة المعاونة بالجامعات، فضلا عن طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبد العظيم، بشأن سوء الإدارة فى البدء بعمليات الصيانة العاجلة فى المدارس بعد بدء العام الدراسى.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبد المعز الحنفى، بشأن الموافقة على قطعة أرض لإقامة مدرسة يابانية وعدم تنفيذها حتى الآن، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الكريم زكريا، بشأن رفع مساحة مدرسة سوالم أبنوب – بمركز أبنوب – محافظة أسيوط، بعد صدور قرار التخصيص لها، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن عدم إدراج مدارس وادى النطرون بالبحيرة بخطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى منير، بشأن إهمال أرض مجمع المدارس بأرض اللواء.

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وتعقد اللجنة اجتماعين، غدا الأحد، لعرض استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تطوير التعليم الفنى، كما تعقد اجتماعين آخرين يوم الثلاثاء لاستمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور مكرم رضوان، و60 نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.