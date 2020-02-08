غدًا.. المؤتمر التنموي الثاني عشر لطلاب الصيدلة بجامعة المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

يستضيف الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة المنيا، غدًا الأحد، المؤتمر التنموي الثاني لطلاب الصيدلة، والذي يستمر 4 أيام متتالية، من 9 حتى 12 فبراير 2020، بحضور طلاب كليات الصيدلة من مختلف جامعات الصعيد الحكومية والخاصة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة، اليوم السبت، إن المؤتمر يهدف إلى تقديم محتوى علمي ومهاري للطلاب، وإبراز رؤية الاتحاد؛ لتوفير فرص تُساهم في خلق مستقبل أفضل لطلاب الصيدلة والقطاع الطبي ليكون مواكبًا لتطورات العصر المتلاحقة والسريعة، في مجال الرعاية الصحية.

وأوضح عبدالنبي، أن المؤتمر يأتي بالاشتراك مع كبرى المؤسسات الطبية والتعليمية في مصر والشرق الأوسط، موضحًا أنه يجرى عرض محتوى علمي ومهاري مميز، إلى جانب تقديم ورش عمل مقدمة من الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة حول مهارات حل المشكلات، ومهارات كتابة السيرة الذاتية، بالإضافة إلى فعاليات وأنشطة مختلفة تناقش قضايا مجتمعية و بيئية وصحية.