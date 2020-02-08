وزارة الصحة اليمنية تتهم الحوثيين باستهداف عدد من المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ):

اتهمت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، جماعة أنصار الله الحوثية، باستهداف عدد من المستشفيات في مختلف محافظات البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي: "كان آخر استهداف للمليشيا الحوثية المدعومة من ايران، المستشفى الحكومي بمنطقة الحفرة بمفرق الجوف، و المستشفى السعودي الميداني بمحافظة مأرب وهما يعملان على تقديم الخدمات الطبية للنازحين".

وعبرت الوزارة عن استغرابها ودهشتها لما وصفته بـ"الصمت المطبق" للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني" والتي لم تقم حتى بإصدار بيان بادانة وتحديد موقفها الصريح و الواضح تجاه هذا العمل الإجرامي الذي يعد انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية وما سبقه من حوادث مماثلة باستهداف المنشآت وطواقم الاسعاف و العاملين الصحفيين".

وشددت الوزارة على ضرورة أن لا تقف المنظمات الدولية موقف المتفرج حيال" جرائم المليشيا الحوثية".

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وأشارت الوزارة إلى أن استهداف المستشفيات التي تعمل على مساعدة المرضى النازحين بمحافظة مأرب وتقديم خدماتها الإنسانية"يعكس مدى افلاس هذه الجماعات الاخلاقي ويدل على سقوط قيمها الإنسانية لتسجل اسمها وبجدارة في خانة المنتهكين للقانون".

وأعتبرت الوزارة أن مثل هذه الأعمال "الإجرامية" لا يقبلها دين ولا عرف ولا قانون.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذا الاتهام.

وتصاعدت مؤخرا وتيرة الاشتباكات بين القوات الحكومية مسنودين بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، ما أسفر عن سقوط خسائر مادية وبشرية كبيرة.