الصين / وفاة الطبيب الذي حذّر مبكّرًا من فيروس كورونا والسلطات تفتح تحقيقًا

وكالات- توفي الطبيب الصيني الذي تحول إلى بطل في بلاده بعد أن أصدر تحذيرا مبكرا بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد، وفقا لما اعلنته اليوم الجمعة مستشفى ووهان التي كان يتلقى العلاج بها.

وتسبب لي وين ليانج، وهو طبيب عيون يبلغ من العمر 33 عامًا في مستشفى في ووهان، مركز اندلاع المرض، في انطلاق موجة من الدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث كان يكافح المرض الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 600 شخص وأصاب عشرات الآلاف.

وكان "لي" قد أبلغ وسائل الإعلام الحكومية أنه تعرض للتأنيب من إدارة المستشفيات والمسؤولين في الحزب بعد أن نبه زملاءه إلى مجموعة من الاعراض المرضية المرتبطة بسوق للحيوانات في مدينة ووهان.

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وإعتقد "لي" فى البداية أن المرض كان سلالة جديد من متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، وهو مرض تسبب فى وفاة المئات فى جميع انحاء الصين خلال عامي 2002 و2003

وأصبح لي رمزا وطنيا لمحاولات الناس للحصول على إجابات بشأن الاستجابة الأولية للسلطات حول انتشار فيروس كورونا.

ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة تفتيش صينية اليوم، الجمعة 7 فيفري 2020، فتح تحقيق في أعقاب وفاة الطبيب . وذكرت اللجنة في بيان أن فريق التحقيق سيتوجه إلى ووهان، بؤرة الفيروس حيث توفي الطبيب لي وينليانغ "لإجراء تحقيق شامل في المسائل المتعلقة بالطبيب لي وينليانغ والتي اثارها الناس".