رئيس مجلس الأمة الكويتي يلقي بـ"خطة ترامب للسلام" بالقمامة

في إشارة رمزية إلى رفض "صفقة القرن"، رمى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وثائق "صفقة القرن" في سلة المهملات أمام اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الطارئ وسط تصفيق الحضور، وفقاً لروسيا اليوم.

وقال الغانم خلال كلمته في الاجتماع إن "الفلسطيني الذي تراهنون على يأسه وضعفه ما زال في رباط ونضال، والعربي الذي تراهنون على خذلانه ولا مبالاته

هو كائن مسكون بالرفض ومغمور بالغضب، والمسلمون عاطفة جارفة ووجدان لا يموت والأحرار في كل العالم لا يرضون بالحيف".

وأضاف حاملا نص "صفقة القرن" في يده، أن "المكان المناسب والحقيقي لها هو سلة المهملات ومزبلة التاريخ".

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وعلى هامش المؤتمر، بحث الغانم مع رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة،

سبل تكثيف الجهود واتخاذ خطوات عملية بشأن الكثير من الملفات والقضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وكان الطراونة، وهو رئيس الاتحاد البرلماني العربي، دعا إلى توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتوحيد الجهود العربية لتشكيل موقف مشترك ضد "صفقة القرن".

وقال الطراونة في كلمة له خلال انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ الـ30 للاتحاد البرلماني العربي في عمان: "لا يوجد حل قابل للحياة دون قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس .. الموقف الملكي (الأردني) ثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس".