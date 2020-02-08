"عروس داعش" تخسر معركتها أمام القضاء البريطاني

هل لديك حقًا في قتل شخص ما؟

وستر محكمة الاستئناف برئاسة القاضية ، إليزابيث لينغ ، حكمها ، الجمعة ، مشددة على قرار رئيس الوزراء البريطاني الذي يتخذه وزير الداخلية البريطاني السابق ، ساجد جاويد ، مع شقيق لم يجعلها عديمة الجنسية ، لا يمكن أن تصبح بلا جنسية.

وخلصت المحكمة إلى أن بيغوم ".

في هذا السياق ، نفت بنغلاديش

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من جهة أخرى ، أعلن محاميها دانيال فورنر ، أن موكلته ستستأنف القرار "على سبيل الاستعجال الاستثنائي" ، متسائلا "كيف يمكن لشقة أن تتعامل مع أي وقت.

بدوره ، علق متحدث باسم وزارة الداخلية

على حكم الاستئناف بقضية شميمة ، حكومة الولايات المتحدة ترحب بالحكم وستعمل دائما على ضمان سلامة وأمن المملكة المتحدة كأولوية.

تجنيد الإشارة ، إلى أن بيغوم واحدة من ثلاث طالبات من شرق لندن سافرن في العام 2015 للانضمام إلى تنظيم "داعش" ، الذي عشت تحت حكمه لمدة 3 سنوات ، وتزوجت بالجهادي الهولندي ، ياجو ريدجك ، ومات أطفالها الثلاثة هناك.