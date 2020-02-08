روتاري كايرو رويال يناقش تأثير الثقافة والمجتمع المدني على الأجيال الجديدة

نظم نادي روتاري كايرو رويال برئاسة نور الزيني ندوة حول تأثير الثقافة ودور منظمات المجتمع المدني على نشأة الأجيال القادمة للروائية والكاتبة الصحفية الدكتورة رشا سمير، وذلك بمناسبه معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما شهدت الندوة التي أقيمت تحت رعاية الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451، مناقشة عدة إصدارات أدبية منها "بنات في حكايات " و "يعني ايه راجل" و "جواري العشق " وسط حضور عدد كبير من أعضاء الأندية الروتارية.



استهلت "الزيني" فعاليات الندوة بالحديث عن أهمية الثقافة وقدرتها وتأثيرها على المساهمة في رفع الوعي الجمعي، كما لفتت إلى أهمية التعاون المشترك واللقاءات المتعددة بين المثقفين والقائمين على الثقافة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التكامل المنشود والذي ينعكس على تنمية المجتمع ورفع الوعي

العام ومن ثم المساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية المتكاملة في الدولة.

وأضافت "الزيني" إن استضافة رشا سمير لا ترجع فقط لكونها كاتبة صحفية ولها إسهامات أدبية، وإنما لأن أعمالها تناولت عديد الموضوعات التي تناقش السلوك المجتمعي والتركيبة الاجتماعية والتي استطاعت أن تسلط الضوء على العديد من النماذج التي يمكن استخدامها في تصحيح الأمور التي تسهم في المحافظة على قوام المجتمع الرئيسي وهو الأسرة.

من جهتها، أكدت الروائية الدكتورة رشا سمير، أهميه دور مؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ الثقافه والنهوض بالفكر لدى الأجيال القادمة، مشيده بجهود الروتاري المبذوله في بناء الهوية الثقافية لدى الأفراد.

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واستعرضت "سمير" مسيرتها الأدبية وكيف

كانت بدايتها وتأثير والدتها على دعمها وتشجيعها المستمر، مؤكده أهمية الاهتمام بالأجيال الجديدة والمشاركة في حياتهم والتركيز معهم في أدق التفاصيل تقديرًا لأهمية وجود الأب والأم في حياة الأبناء، كما لفتت إلى أهمية تعزيز الإستثمار في صناعة الثقافة بمختلف أشكالها وفروعها وأنماطها.

وناقشت الروائية ثلاث من أعمالها الإدبية، ومنها كتاب "يعني أي راجل" والذي أثار جدل واسع، وقالت إن غرض الكتاب ليس الهجوم على الرجل وإنما هو بمثابة محاولة للتقارب وفهم المرأة للرجل وتركيبته وكذلك فهم الرجل لذاته، كما تناول النقاش حوارات مع المشاركين من أعضاء الأندية الروتارية المختلفة، في ندوة ثقافية شهدت تفاعلًا كبيرًا في مناقشة مستقبل الثقافة وأثرها على الإرتقاء بالمجتمع في مختلف المجالات.

واختتمت فعاليات الندوة بتكريم من نادي روتاري كايرو رويال برئاسة نور الزيني المحاضر بالجامعة الأمريكية، ومنح درع النادي للكاتبة الصحفية والروائية الدكتورة رشا سمير تقديرًا لإسهاماتها الثقافية والأدبية، وتقديرًا لمشاركتها وحرصها على التعاون مع النادي وحضور فعالياته المختلفة.