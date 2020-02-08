ترامب يقيل سفيراً في إطار قضية العزل

أقال الرئيس دونالد ترامب، السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند، وأحد الشهود الرئيسيين في التحقيق في قضية عزل ترامب، وفقاً لما ذكره سوندلاند في بيان لوسائل الإعلام الأميركية.
وقال سوندلاند في بيان نشرته صحيفة "نيويورك تايمز": "جرى إبلاغي اليوم أن الرئيس يعتزم استدعائي على نحو فوري بصفتي سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي".
وقال سوندلاند: إنا ممتن للرئيس ترامب لأنه منحني "فرصة الخدمة".
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