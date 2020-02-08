أنقرة تهدد بـ”رد قاس” على أي هجوم يستهدف نقاطها بإدلب

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 فبراير 2020 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 فبراير 2020 04:16 مساءً - مشاركة

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قالت وزارة الدفاع التركية، السبت، إن نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب شمالي سوريا مجهزة للدفاع عن نفسها.

ونقلت وكالة الأناضول الحكومية للأنباء عن وزارة الدفاع التركية قولها إنها سترد “بشكل قاس” على أي هجوم جديد يستهدف نقاط المراقبة في محافظة إدلب، مشيرة إلى أن النقاط هناك تواصل مهامها وقادرة على حماية نفسها.

وذكرت الوكالة في وقت مبكر السبت، أن الجيش التركي عززّ نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا عبر تزويدها بناقلات جند مدرعة.

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وأشارت إلى أن الناقلات القادمة على متن شاحنات من ولايات عدة، وصلت قضاء ريحانلي في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأوضحت أنه تم إنزال الناقلات من الشاحنات، وتوجهت نحو نقاط المراقبة في إدلب وسط إجراءات أمنية مشددة.

جدير بالذكر أن الجيش التركي يمتلك 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.